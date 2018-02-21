Китайцев попросили воздержаться от стриптиза на похоронах

Правительство Китая попросило жителей сельских районов перестать нанимать стриптизерш для выступлений на похоронах. Об этом сообщает The Times.

В провинциях Хэнань, Аньхой, Цзянсу и Хэбэй начали работать горячие линии для того, чтобы жители могли сообщать о случаях приглашения девушек на подобные мероприятия. За доносы полагается денежное вознаграждение.

Сельские жители нанимают стриптизерш в попытке собрать как можно больше посетителей: считается, что число гостей напрямую влияет на благосостояние умершего в загробном мире. Власти уверены, что подобные мероприятия развращают китайцев. В частности, чиновников беспокоит, что за откровенными выступлениями наблюдают дети.

В 2015 году китайское правительство уже анонсировало запрет на стриптиз на похоронах. Тогда организатору выступления был назначен административный арест на 15 суток, а также штраф в 70 тысяч юаней (около 11,3 тысячи долларов).

Распространение подобной традиции началось в 1990-х годах. Помимо танцовщиц, на похороны часто приглашают певцов.

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