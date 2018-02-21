Подросток «снес» 18 яиц за два года

Подросток из Индонезии утверждает, что способен «нести» яйца, как курица. На инцидент, произошедший 20 февраля в больнице в провинции Кабупатен Гова, обратило внимание издание Asian Correspondent.

Отец Акмаля Русли (Akmal Rusli) рассказал, что подросток с утра жаловался на боль в животе и его доставили в больницу, где доктора сделали пациенту рентген и извлекли яйца через анальное отверстие, даже не повредив их скорлупу.

Местные СМИ утверждают, что Русли не первый раз попадает к врачам с подобными проблемами. За последние два года в общей сложности из прямой кишки индонезийца извлекли 18 яиц.

Мальчик и его отец настаивают на том, что появление яиц в организме ребенка — это сверхспособность Русли. Но специалисты заявляют, что их кто-то «старательно помещает в задний проход мальчика». Сотрудники больницы даже провели специальное исследование извлеченных предметов и убедились, что эти яйца несет обычная курица.

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