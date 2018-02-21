В небе над Петербургом взошли три солнца

Утром 21 февраля жители некоторых районов Санкт-Петербурга стали свидетелями редкого явления — гало, сообщает «Фонтанка». Солнце было обрамлено светящимся кольцом, из-за ярких точек по бокам казалось, что на небе три светила.

Издание предполагает, что причиной появления гало стал антициклон. В Петербурге установилась морозная погода: ночью температура понизится до минус 18-21 градуса. Жители города начали делиться снимками гало в соцсетях.

утреннее #гало morning #halo A post shared by Sergey Yakovlev (@klayevvo) on Feb 20, 2018 at 10:26pm PST

Гало — оптический феномен, представляет собой светящееся кольцо, которое образуется вокруг источника света. Чаще всего появляется вокруг Солнца и Луны, а иногда и других ярких источников, например, уличных фонарей. Последний раз подобное явление в городе наблюдали в августе прошлого года.

Ранее «Фонтанка» также сообщала, что в Петербурге зафиксировали еще одно необычное явление: в небе появилась тень от телебашни на Петроградской стороне. По словам главного синоптика города Александра Колесова, это произошло из-за низкого облака, окружившего строение. Из-за морозного воздуха образовались кристаллы, на которые и легла тень.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!