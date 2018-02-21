Госдолг Украины превысил 2 триллиона гривен

Государственный долг Украины составляет 2 триллиона 100 миллиардов гривен (4,4 триллиона рублей или 77 миллиардов долларов). Об этом сообщила председатель казначейской службы страны Татьяна Слюз, передает УНН.

«Государственный гарантированный долг учитывается уже триллионами. На сегодня он составляет 2,1 триллиона гривен», — пояснила она.

News One отмечает, что за последние четыре года долг вырос в четыре раза — в декабре 2013 года он составлял 584,1 миллиарда гривен.

В феврале сообщалось, что Украине приходится ежегодно выплачивать около 5 миллиардов долларов на обслуживание внешнего долга, а вся тяжесть ноши ложится на украинские семьи.

Украина имеет просроченное суверенное долговое обязательство перед Россией, которое Международный валютный фонд признает государственным. Москва предоставила Киеву кредит на три миллиарда долларов в декабре 2013 года, деньги выделялись через выкуп еврооблигаций.

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