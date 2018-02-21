На Украине назвали сроки распада России

Российская Федерация распадется в течение 50 лет. Такой прогноз в эфире Ukrainian Media Network озвучил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Видео доступно на YouTube.

По словам Огрызко, для России наступают «весьма смутные времена». «Советский Союз распался именно из-за того, что ввязался в гонку вооружений и продемонстрировал свою полную несостоятельность — экономическую, социальную, а затем и политическую. И на том все и закончилось. Поэтому, собственно, я бы не давал и 50 лет для существования этой страны», — заявил он.

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«Если пойдет так хорошо, как сейчас, то они очень быстро распадутся», — вторил ему политолог Евгений Жеребецкий.

В сентябре 2016 года лидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок заявил, что Россия как единое государство перестанет существовать в 2017 году. Политик добавил, что в случае развала России Киев моментально вернет себе «утраченные территории».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Россию в ведении военных действий на юго-востоке ее территории. Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

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