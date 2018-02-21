Разоривший Аргентину инвестор-стервятник счел биткоин аморальным

Основатель крупного хедж-фонда Elliott Management Пол Сингер, прозванный инвестором-стервятником за скупку долгов развивающихся стран, назвал биткоин и криптовалюты вообще «одной из самых блестящих афер в истории». Об этом, ссылаясь на его письмо к инвесторам фонда, сообщает Marketwatch.

«Это не просто пузырь и не просто мошенничество, — написал Сингер. — Это предельное выражение способности людей ухватываться за призрачную надежду и улетать на ней к звездам».

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Сингер также раскритиковал людей, которые занимаются торговлей виртуальными валютами. По его мнению, это занятие аморально. «Разве не великолепно, что когда ничто охотно покупается и продается по все более высоким ценам, это рассматривают как подтверждение ценности этого ничто, а не как невежества кучи людей», — заключил он.

Пол Сингер получил известность за скупку облигаций обанкротившихся или стоявших на грани банкротства государств. В частности, его бескомпромиссная позиция по выплатам довела Аргентину до второго технического дефолта с начала века.

Сингер судился с Аргентиной в течение нескольких лет. За это время несколько раз арестовывалось имущество государства за рубежом. Стороны пришли к соглашению в 2016 году.

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