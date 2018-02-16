Биткоин отвоевал отметку 10 тысяч долларов и упал обратно

Курс биткоина в ночь на 16 февраля преодолел отметку 10 тысяч долларов. По данным Сoinmarketcap, к 10:30 мск стоил 9 900 долларов. Его капитализация превысила 170,8 миллиарда долларов.

Днем 15 февраля стоимость криптовалют несколько раз превышала 10 тысяч долларов, затем снижалась. CoinDesk уточняет, что за день торгов биткоин подорожал на 500 долларов. Ранее выше 10 тысяч долларов криптовалюта поднималась во второй половине января.

После этого курс демонстрировал резкое падение, 6 февраля он снизился до уровня 5,996 тысяч долларов за монету. Максимального значения за всю историю криптовалюта достигла в декабре 2017 года — более 19,5 тысячи долларов.

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Несмотря на падение в начале года, в июле биткоин может установить новые рекорды. Об этом, как сообщает агенство Bloomberg, заявил Том Ли, управляющий партнер Fundstrat Global Advisors LLC. Проанализировав более двух десятков случаев падения курса биткоина с 2010 года, он установил, что период восстановления курса этой криптовалюты занимает примерно в 1,7 раза больше времени, чем период предшествовавшего ему спада.

Впервые биткоин преодолел рубеж в 10 тысяч в конце ноября прошлого года.

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