Курс биткоина вошел в штопор

Курс самой популярной в мире криптовалюты биткоин скатился до трехмесячного минимума. Об этом свидетельствуют данные Coindesk.

По состоянию на 9:30 мск биткоин торгуется на уровне 6148,66 доллара за монету, что на 11,07 процента ниже, чем сутки назад.

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2 февраля крупнейшие банки США — Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase — приняли решение о запрете на покупку биткоинов и других цифровых валют с помощью кредитных карт. 4 февраля аналогичную меру приняла Lloyds Banking Group.

29 января брокерская компания «Финам» предложила клиентам принять участие в торгах фьючерсными контрактами на биткоин. Организатор торгов — Чикагская биржа опционов (CBOE). «В ближайшее время станут доступны торги на бирже CME (Чикагская товарная биржа — прим. «Ленты.ру») — крупнейшем североамериканском рынке финансовых деривативов», — отмечается в сообщении.

За 2017 год биткоин подорожал на 1300 процентов — до 20 000 долларов за единицу к декабрю. В январе биткоин потерял почти две трети этой стоимости.

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