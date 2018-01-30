В России запустили официальные торги биткоином

Брокерская компания «Финам» предложила клиентам принять участие в торгах фьючерсными контрактами на биткоин. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Организатор торгов — Чикагская биржа опционов (CBOE). «В ближайшее время станут доступны торги на бирже CME (Чикагская товарная биржа — прим. «Ленты.ру») — крупнейшем североамериканском рынке финансовых деривативов», — отмечается в сообщении.

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Доступ к торгам смогут получить только квалифицированные инвесторы. Минимальный объем контракта составит один биткоин, срок его действия — один месяц. Размер комиссии «Финама» за сопровождение сделки — 1,5 доллара, биржевой площадки CBOE — 15 долларов. Код инструмента на бирже — XBTC.

29 января американское рейтинговое агентство Weiss присвоило криптовалютe Ethereum более высокий, чем биткоину, рейтинг. Ethereum, который называют основным конкурентом биткоина, получил оценку B, биткоин — С+. Хотя биткоин доминирует на рынке, а также представляет собой «сильный бренд», он не получил более высокий рейтинг из-за проблем со скоростью транзакций и неготовности к срочному обновлению кода, пояснили в Weiss.

18 декабря 2017 года на Чикагской товарной бирже (CME Group Inc) стартовали торги фьючерсами на биткоины. При открытии стоимость контрактов на январь 2018 года составила 20,6 тысячи долларов.

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