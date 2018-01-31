Курс биткоина вновь обвалился

Курс криптовалюты биткоин опустился ниже 10 тысяч долларов, это уже второе падение за январь, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.

По состоянию на 9:55 мск биткоин немного отыграл падение и торгуется на уровне 10151,8 доллара за монету, что на 8,52 процента ниже, чем сутки назад.

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В последний раз курс биткоина опускался ниже отметки в 10 тысяч долларов 17 января.

29 января брокерская компания «Финам» предложила клиентам принять участие в торгах фьючерсными контрактами на биткоин. Доступ к торгам смогут получить только квалифицированные инвесторы. Минимальный объем контракта составит один биткоин, срок его действия — один месяц. Размер комиссии «Финама» за сопровождение сделки — 1,5 доллара, биржевой площадки CBOE — 15 долларов. Код инструмента на бирже — XBTC.

Американское рейтинговое агентство Weiss присвоило криптовалютe Ethereum более высокий, чем биткоину, рейтинг. Ethereum, который называют основным конкурентом биткоина, получил оценку B, биткоин — С+. Хотя биткоин доминирует на рынке, а также представляет собой «сильный бренд», он не получил более высокий рейтинг из-за проблем со скоростью транзакций и неготовности к срочному обновлению кода, пояснили в Weiss.

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