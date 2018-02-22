Проект «Финотека» стал лауреатом премии Digital Communications AWARD

Совместный проект Rambler&Co и Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) при поддержке ЦБ – портал «Финотека» – стал лауреатом премии Digital Communications AWARD – 2018 сразу в нескольких номинациях. Премия присуждается за наиболее значимые достижения в области digital-коммуникаций, продвижения продуктов с помощью новых коммуникационных технологий и инструментов.

Проект «Финотека» стал лауреатом в номинации «Digital-Медиа&Инструменты» в категориях «Видеоканал» и «Видеоролик», а также в номинации «Digital-Проекты и Стратегии» в категории «Компания».

Портал finoteka.ru начал работу 28 сентября 2017 года. На «Финотеке» размещен мультимедийный контент по актуальным вопросам грамотного финансового поведения и основам финансовой грамотности. Информация подана в формате видеороликов, в которых доступно, без использования специальной профессиональной лексики, разбираются типичные ситуации, с которыми сталкиваются потребители финансовых услуг.

Тематика видеороликов разнообразна: граждане могут разобраться, как выбрать наиболее подходящий их целям банк, что такое кредитная история, какова процедура получения страховых выплат при отзыве лицензии у банка, а также о многом другом. Кроме того, на портале публикуются актуальные новости, связанные с повседневными финансами, и материалы в жанре «полезных советов» по управлению личными финансами.

Проект АСВ – не единственная инициатива по повышению финансовой грамотности граждан, реализуемая в России. Так, в августе 2017 года в рамках проекта Центрального банка был запущен информационно-просветительский ресурс Fincult.info. Также Минфин России совместно со Всемирным банком реализует проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

Лауреатами премии Digital Communications AWARD – 2018 также стали крупнейшие коммуникационные агентства, крупные корпорации, а Гран-при получило информационное агентство ТАСС.

