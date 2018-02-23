Скончался дипломат Валентин Фалин

Бывший председатель правления Агентства печати «Новости" (АПН) и известный дипломат Валентин Фалин умер на 92-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на родственников усопшего.

Валентин Фалин занимал ответственные посты в МИД СССР и ЦК КПСС, являлся референтом первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и министра иностранных дел СССР Андрея Громыко. В годы перестройки возглавлял Агентство печати «Новости» (предшественник МИА «Россия сегодня») и Международный отдел ЦК КПСС. В 1990-2000 годах занимался научной работой в Германии и России, имел ученое звание доктора исторических наук. Был в ранге чрезвычайного и полномочного посла.

До последних дней жизни принимал активное участие в заседаниях Зиновьевского клуба при МИА «Россия сегодня».

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