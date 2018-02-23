Посетители британского паба устроили эпичную массовую драку

Массовая драка с участием около 20 человек произошла в одном из пабов в британском Лидсе (графство Йоркшир). Один арестован, еще один отправлен в больницу с травмой головы, сообщает в пятницу, 23 февраля, Fox News. Видео опубликовано на YouTube-канале местной полиции.

На кадрах видно, как посетители заведения бьют и пинают друг друга, бросаются стульями и разбивают бокалы. По данным полиции, драка завязалась между двумя мужчинами, а потом к ним присоединились другие. Охранники паба почти ничего не могли сделать и ждали стражей порядка. До их приезда многие участники потасовки успели скрыться. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают их.

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