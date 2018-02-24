Microsoft поможет китайцам захватить американский рынок

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Microsoft и китайский производитель смартфонов Xiaomi подписали меморандум о сотрудничестве в облачных технологиях, искусственном интеллекте и аппаратном обеспечении. Об этом пишет TechCrunch.

Соглашение с американской компанией говорит о намерении Xiaomi наращивать бизнес на западе и особенно в США, отмечает издание. Для Microsoft такое сотрудничество также означает больший охват китайского рынка, добавляет The Verge.

Меморандум предполагает взаимный доступ компаний к технологиям друг друга. Так, Microsoft даст Xiaomi возможность использовать свои облачные вычислительные продукты, такие как Azure, для разработки смартфонов, чтобы вывести гаджеты на международный рынок.

Стороны также обсуждают совместное использование наработок Microsoft в области искусственного интеллекта, в том числе голосового помощника Cortana.

The Vege отмечает, что меморандум не означает юридически обязывающего партнерства. Кроме того, нет никакой информации о финансовой стороне сотрудничества.

Спецслужбы США в феврале предупредили американцев о возможной опасности использования китайских смартфонов, в частности Huawei. ФБР, ЦРУ, АНБ и Национальная разведка опасаются, что производитель гаджетов работает на правительство КНР и может быть замешан в шпионаже.

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