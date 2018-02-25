Фокусник заметил аллергию на кроликов спустя 28 лет

Британский фокусник только через 28 лет работы узнал о том, что у него аллергия на кроликов. Об этом сообщает Daily Mail.

Ян Врогг работал фокусником на детских вечеринках с 1990 года. Почти сразу после начала работы с животными состояние артиста ухудшилось: его глаза начали слезиться и краснеть. Однако артист подумал, что страдает сенной лихорадкой, и долгое время лечился от нее.

Через некоторое время его состояние сильно ухудшилось. Фокусник понял, что испытывает симптомы каждый раз, когда ему приходится работать с кроликами. После этого Врогг был вынужден отказаться от своих детских шоу. «Это печально, потому что меня всегда считали детским артистом», — поделился он.

Своих питомцев артист отдал в хорошие руки. По его мнению, делать детское шоу без них было бы неправильно. Теперь Врогг сосредоточится на представлениях для более взрослой аудитории.

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