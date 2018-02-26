Бывший глава «Дальспецстроя» получил 12 лет тюрьмы за хищения на Восточном

Бывший глава ФГУП «Дальспецстрой» Юрий Хризман признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный. Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщает РИА Новости.

Он осужден на 12 лет лишения свободы в колонии общего режима. Вместе с Хризманом реальные сроки получили его сын Михаил (5,5 лет), главный бухгалтер «Дальспецстроя» Владимир Ашихмин (7 лет) и бывший спикер Хабаровской краевой думы Виктор Чудов (6 лет).

Доказано, что в 2006-2009 годах обвиняемые организовали преступную группу и похитили около 106 миллионов рублей, принадлежавших «Дальспецстрою». Также Следственный комитет выявил, что Юрий Хризман и главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин злоупотребили должностными полномочиями при использовании авансов по 11 государственным контрактам на погашение кредитов предприятия вместо строительства объектов космодрома, что повлекло причинение ущерба России на 5,2 миллиарда рублей.

Суд также постановил взыскать с Юрия Хризмана и Владимира Ашихмина 5,16 миллиарда рублей по иску Роскосмоса.

Процесс проходил в закрытом режиме из-за наличия в материалах дела сведений, содержащих гостайну.

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