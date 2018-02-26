В Севастополе проиндексировали выплаты ветеранам

В Севастополе ко Дню Победы провели индексацию выплат ветеранам Великой Отечественной войны, сообщил директор Департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко. Его слова приводятся на сайте регионального правительства в понедельник, 26 февраля.

«Речь идет о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны, размер которой, в соответствии с законом города, составлял от 1 500 до 11 тысяч рублей. Эти суммы, по сравнению с прошлым годом, проиндексированы на 5,5 процента», — сказал Борисенко.

По его словам, всего в этом году на выплаты в бюджете города предусмотрено более 35 млн рублей.

Руководитель ведомства добавил, что ветераны и участники ВОВ ко Дню Победы также получат единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей при поддержке Правительства Москвы. Данные меры поддержки получат около 18 тысяч человек.