«Голос» обвинили в публикации ложных нарушений на выборах

Секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Валерий Фадеев заявил о наличии грубых ошибок в созданной «Голосом» карте нарушений на выборах. Соответствующее заявление он сделал в ходе брифинга по результатам первого этапа мониторинга нарушений избирательного законодательства, передает Агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) во вторник, 27 февраля.

По словам Фадеева, общественники проанализировали карту нарушений и пришли к выводу, что примерно 70 процентов обозначенных случаев, не являются нарушениями. «Мы проверяли некоторые сообщения: они не подтверждаются. Сначала появляется информация в Интернете, потом, например, радио "Свобода" сообщает об этом нарушении, а потом это якобы нарушение появляется на карте "Голоса". Проверка показывает, что нарушений нет. Проблема в том, что с карты "Голоса" это нарушение не удаляется», — сказал он.

По его словам, ОП будет настаивать на удалении упоминаний псевдонарушений из всех возможных источников. Фадеев привел несколько примеров некорректного обращения с информацией. В частности, он опроверг информацию «Голоса» о том, что порядка тысячи общественных организаций, заключивших соглашения с общественными палатами о наблюдении на выборах 18 марта 2018 года, в большинстве своем являются организациями ветеранов боевых действий. По его словам, 16 процентов — это профессиональные общественные объединения, 14 процентов — правозащитные, 13 процентов — молодежные, 11 процентов — организации по поддержке регионаьных и местных инициатив гражданского общества, 8 процентов — предпринимательские и только три процента являются организациями ветеранов войны и правоохранительных органов.