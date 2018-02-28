В Кремле покажут «Призрак Оперы»

В Государственном кремлевском дворце состоятся показы мюзикла Эндрю Ллойд-Уэббера «Призрак Оперы» в концертном исполнении. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 28 февраля.

Спектакли пройдут 16 и 17 марта. Российскую постановку организует театральная компания «Стейдж Энтертейнмент». Дирижером оркестра выступит Кристен Блоджетт, ранее работавшая над «Призраком Оперы» в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Гамбурге, Копенгагене и других городах.

16 марта мюзикл начнется в 19:30. 17 марта запланированы два показа — в 14:00 и в 19:00. Билеты можно приобрести на сайте.

«Призрак Оперы» Уэббера основан на одноименном романе французского писателя Гастона Леру. Мюзикл выиграл премию «Оливера» в 1986 году и премию «Тони» в 1988-м.

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