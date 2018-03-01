Жительница Красноярска установила мировой рекорд по стрельбе

Жительница Красноярска установила мировой рекорд на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия среди молодежи, юниоров и взрослых, сообщает «Наш Красноярский край» со ссылкой на региональное министерство спорта.

Соревнования прошли в Венгрии. В командном зачете в упражнении «пневматическая винтовка, стрельба по движущейся мишени на дистанции 10 метров» Анна Костина, Ксения Ануфриева и красноярка Татьяна Болтаева победили с рекордом мира и Европы среди юниоров, набрав 1568 очков.

Вторыми стали украинки с результатом 1561 очков. Бронзовые медали завоевали представительницы Венгрии, набрав 1452 очка.

Отмечается, что российская команда получила еще одну медаль в командном зачете в упражнении «пневматическая винтовка, стрельба по движущейся со смешанными скоростями мишени на дистанции 10 метров».

Ранее Татьяна Болтаева стала победителем и двукратным призером юношеского первенства России.

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