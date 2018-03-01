В сети разглядели ужасающие кадры из «Симпсонов»

Пользователи сети обратили внимание, что стоп-кадры из американского мультсериала «Симпсоны» выглядят чересчур пугающе. Об этом сообщает Mashable.

«Есть ли в мире что-то более отталкивающее, чем лица Симпсонов в анфас?» — спросил у подписчиков пользователь под ником @butchcoded, приложив к своему посту несколько кадров из культового шоу.

Запись быстро набрала популярность в Twitter: за несколько дней ужасающие физиономии героев мультсериала репостнули около 30 тысяч раз.

В комментариях люди стали предлагать собственные стоп-кадры, которые показались им наиболее пугающими.

Некоторые пользователи отметили, что страшные лица можно зафиксировать в любом мультфильме, если вовремя нажать на паузу. Например, физиономии персонажей диснеевского сериала «Финес и Ферб» выглядят не менее ужасно.

В конце 2017 года британские полицейские рассказали, что поймали более 20 преступников, используя метод из «Симпсонов». Стражи правопорядка отправили по адресам скрывающихся преступников листовки несуществующей фирмы. Если те соглашались бесплатно получить рождественский подарок, им надо было лишь указать место и дату доставки.

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