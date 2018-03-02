Президент России дал команду на запуск двух ТЭС в Калининградской области

Компания «Калининградская генерация», совместное предприятие АО «Роснефтегаз» и ПАО «Интер РАО», завершила строительство и ввела в эксплуатацию Маяковскую и Талаховскую ТЭС в Калининградской области суммарной мощностью 312 мегаватт. Команду на запуск в сеть двух электростанций дал президент Российской Федерации Владимир Путин, который находится с рабочим визитом в Калининградской области. Об этом говорится в сообщении «Роснефти».

В церемонии запуска электростанций приняли участие председатель совета директоров АО «Роснефтегаз» и совета директоров ПАО «Интер РАО» Игорь Сечин, председатель правления ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук, министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов, губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Электростанции построены в рамках проекта по обеспечению энергобезопасности Калининградской области, который реализуется по поручению президента Российской Федерации и в соответствии с Распоряжением правительства РФ.

По проекту до 2021 года в регионе будут построены четыре электростанции суммарной установленной мощностью 1 гигаватт. Основное оборудование станций — на 100 процентов российского производства. Инвестором проекта является АО «Роснефтегаз», объем инвестиций составляет 100 миллиардов рублей. Оператором проекта являются компании группы «Интер РАО», которые и будут эксплуатировать построенные ТЭС.

Маяковская и Талаховская ТЭС предназначены для покрытия пиковых нагрузок в энергосистеме Калининградской области. Обе станции включают в себя две газотурбинные установки мощностью 78 мегаватт каждая. Производитель установок ООО «Русские газовые турбины» (Рыбинск, Ярославская область). Генераторы произведены на научно-производственном объединении «Элсиб» (Новосибирск). Это самое эффективное и надежное оборудование такого класса с высоким уровнем экологических показателей.

«Единственным инвестором строительства является акционерное общество «Роснефтегаз», которое было создано для решения особо важных государственных задач. Строительство ТЭС один из самых эффективных проектов, который был реализован в кратчайшие сроки всего за 1,5 года. Ввод в эксплуатацию двух ТЭС позволил сформировать независимую энергосистему Калининградской области для перспективного развития экономики, укрепления социальной сферы и ЖКХ», отметил председатель совета директоров АО «Роснефтегаз» и совета директоров ПАО «Интер РАО» Игорь Сечин, комментируя запуск двух электростанций в Калининградской области.

Новые энергомощности позволили укрепить энергобезопасность Калининградской области, а также существенно повысили маневренность и управляемость энергосистемы самого западного региона страны.

По словам председателя правления ПАО «Интер РАО» Бориса Ковальчука, самые современные Маяковская и Талаховская ТЭС построены в рекордные для таких объектов сроки – всего полтора года. «Запуск новых станций уже сейчас позволит эффективно регулировать режимы работы энергосистемы области, что обеспечит надежное энергоснабжение потребителей, — отметил он. — А с вводом еще двух ТЭС калининградская энергосистема станет полностью самодостаточной и не зависимой от перетоков энергии из соседних государств».

