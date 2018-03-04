Пассажирка автомобиля поборолась со стихией и проиграла

В сети набирает популярность ролик, в котором женщина борется с сильным ветром и безуспешно пытается закрыть дверь автомобиля. Внимание на видео в воскресенье, 4 марта, обратило издание Daily Mirror.

На кадрах видно, как женщина, сидя в машине, пытается захлопнуть дверь, однако у нее ничего не выходит. В результате пассажирка решает выйти из автомобиля под дождь и попробовать закрыть дверь снаружи, но порывы ветра не дают ей этого сделать.

Где и когда именно произошел инцидент, точно неизвестно, однако, по данным издания, видео могло быть снято в американском Бостоне. При этом Daily Mirror отмечает, что ролик прекрасно иллюстрирует ситуацию в Великобритании, на которую в конце февраля — начале марта обрушился атлантический шторм «Эмма», а также мощный холодный фронт, который в местной прессе назвали «Зверем с Востока».

Ранее в сети опубликовали видео посадки в аэропорту британского Бирмингема самолетов Airbus A380-800 авиакомпании Emirates 1 и 2 марта. В подписи к ролику отмечалось, что в эти дни в Бирмингеме была наименее благоприятная погода: снегопад и сильный ветер, вдобавок на взлетно-посадочной полосе образовалась слякоть.

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