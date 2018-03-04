Британец почувствовал покалывание от удара током в 11 тысяч вольт

Житель Великобритании получил удар током в 11 тысяч вольт, пытаясь ликвидировать последствия атлантического шторма «Эмма», при этом практически ничего не почувствовав. Описание инцидента опубликовано на сайте энергетической компании Electricity North West.

Инцидент произошел в городе Моттрам, недалеко от Манчестера. Мужчина обнаружил на линии электропередачи большую ветку, оторванную стихией от дерева, и попытался снять ее. Почувствовав покалывание, он отказался от этой идеи и позвонил энергетикам.

Специалист компании по чрезвычайным ситуациям Крис Фокс немедленно отключил подачу электричества по линии, которая находилась под напряжением в 11 тысяч вольт, а также рекомендовал позвонившему держаться подальше от этого места.

Фокс назвал этого мужчину самым удачливым человеком на Земле, поскольку тот избежал верной смерти. Специалист указал, что выжить мужчине помогла целая совокупность факторов: его перчатки, сапоги и то, что ветка была полностью сухой. «Так или иначе, мы не можем поверить в то, что ему удалось остаться целым и невредимым», — добавил специалист.

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