Гигантский человекоподобный робот оказался непригодным

cnbc.com

Журналисты CNBC испытали гигантского боевого робота Method-2, который создает южнокорейская компания Hankook Mirae Technology. Однако робот не может выполнять заявленные действия, отмечает репортер.

В ролике телеканала показано, что робот способен пройти несколько метров со страховкой. Управление осуществляется не пилотом в кабине, а инженером, который находится в отдельном помещении. Пилоту лишь доступно управление «руками» машины.

Method-2 представлен в декабре 2016 года. Его высота составляет четыре метра, а вес — 1,6 тонны. Дизайном занимался 3D-художник Виталий Булгаров, который создавал модели для фильмов «Призрак в доспехах», «Трансформеры 4» и «Терминатор: Генезис». Стоимость машины оценивается в 100 миллионов долларов.

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