Туристы прогулялись рядом с раскаленной лавой

Туристы на Гавайских островах погуляли по спящему вулкану. На видео обратило внимание издание Daily Star.

В ролике группа путешественников спокойно прогуливается всего в нескольких метрах от раскаленной лавы, медленно стекающей по обугленным камням.

«Потоки лавы — одно из самых захватывающих зрелищ на земле, люди буквально не могут от него оторваться», — объяснил местный гид Джон Тарсон. Он добавил, что внимательно следит за безопасностью клиентов, но позволяет им подойти так близко к лаве, как это возможно. По его словам, в основном люди предпочитают любоваться ей издалека.

Обычно туристы отправляются посмотреть на лаву в четыре часа утра, а чтобы определить, где ее точно можно будет увидеть, гиды используют систему веб-камер.

Лава на Гавайях может достигать температуры до 500 градусов по Цельсию.

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