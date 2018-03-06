Установлен абсолютный рекорд по мощности кибератаки

Специалисты в области информационной безопасности зафиксировали DDoS-атаку мощностью 1,7 терабита в секунду. Об этом сообщается в официальном блоге компании Arbor Networks.

Хакеры попытались вывести из строя системы одного из крупных американских сервис-провайдеров. Рекордную атаку зафиксировала система обнаружения активных угроз ATLAS. Для усиления мощности взломщики воспользовались методом memcached: этот же способ использовали хакеры, которые в начале марта обрушили серверы GitHub.

Сотрудникам Arbor Networks удалось быстро отбить атаку. Разработчики модернизировали специальный сервис Clouds, чтобы блокировать DDoS-угрозы подобного масштаба. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время атаки хакеров продолжатся с новой силой.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 2 марта 2018 года. Тогда хакеры обрушили атаку мощностью 1,35 терабита в секунду на веб-сервис GitHub, чьи серверы упали на 10 минут.

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