Поддержку малого бизнеса в СКФО обсудили на конференции в Северной Осетии

В Северной Осетии прошла конференция, посвященная вопросам поддержки малого и среднего бизнеса в регионе. В мероприятии приняли участие глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, генеральный директор Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Александр Браверман, министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, руководители регионов СКФО, члены правительства, представители банковского сектора, бизнес-сообщества и студенческой молодежи. Координатором мероприятия выступило Министерство экономического развития Северной Осетии.

Участники встречи подвели итоги совместной работы в области поддержки малых и средних компаний макрорегиона и обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия. Были представлены проекты субъектов МСП округа, которым в кратчайшие сроки может быть оказана поддержка. В рамках круглых столов поднимались вопросы развития сельскохозяйственной кооперации и участия субъектов МСП в закупках.

Лев Кузнецов отметил важность организации такого масштабного мероприятия с участием исполнительной власти регионов, представителей бизнеса и Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. «Для Северного Кавказа малый и средний бизнес – это основа социально-экономического развития региона. Большинство людей, живущих на Кавказе задействовано в этой сфере. И очень важно, что формат сегодняшней конференции позволит проанализировать использование всех существующих возможностей государственной поддержки для субъектов малого и среднего бизнеса, что в свою очередь станет серьезным подспорьем к открытию новых производств, созданию новых рабочих мест, и, соответственно, все это направлено на повышение благосостояния жителей региона», – отметил министр.

Как отметил Вячеслав Битаров, малое и среднее предпринимательство оказывает колоссальное влияние на уровень социально-экономического развития региона и страны в целом. «Поэтому наши усилия сегодня сосредоточены на создании комфортной среды для ведения предпринимательской деятельности. Большую помощь в этом вопросе республике оказывает Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство РФ по делам Северного Кавказа и Корпорация МСП. Сегодня при содействии Минэкономразвития РФ в Северной Осетии создаются новые организации поддержки предпринимательства. Например, центры – инжиниринга, инноваций социальной сферы, молодежного инновационного творчества. Наши предприятия также принимают активное участие в программе развития СКФО по линии Минкавказа, в рамках которой в 2017 году реализовывались проекты по созданию туристического комплекса, а также по хранению и первичной подработке зерна», — отметил он.

В ходе мероприятия также прошла презентация 9 инвестиционных проектов, реализуемых на территории СКФО, которым может быть оказана кредитно-гарантийная поддержка Корпорации МСП объемом более 2 миллиардов рублей. В рамках конференции представители Корпорации МСП также провели семинар для предпринимателей Северной Осетии по участию в закупках крупнейших компаний с государственным участием.

Участникам мероприятия также презентовали сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП. В Северо-Кавказском федеральном округе Портал Бизнес-навигатора МСП охватывает 12 городов в 7 субъектах Российской Федерации.

В рамках мероприятия также состоялось подписание соглашения между Корпорацией МСП, Северо-Осетинским государственным университетом имени К.Л. Хетагурова и МСП Банком о взаимодействии в области развития малого и среднего предпринимательства, в том числе среди молодежи.

Отдельное внимание в рамках конференции было уделено вопросу организации Центров оказания услуг для бизнеса на базе банков. Развитие системы МФЦ и ЦОУ для бизнеса осуществляется в рамках приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Глава Корпорации МСП сообщил, что общий объем выданных предпринимателям СКФО гарантий и поручительств на сегодняшний день составляет 12,98 миллиарда рублей, что позволило малым и средним компаниям привлечь 21,1 миллиарда рублей кредитных средств для реализации проектов в сфере промышленного производства, строительства, сферы услуг. При этом, объем гарантий и поручительств, выданных предпринимателям Республики Северная Осетия-Алания составил 200,9 миллиона рублей, что позволило местным субъектам МСП привлечь финансирование на общую сумму 237,2 миллиона рублей.

«Корпорация осуществляет активное сотрудничество с руководством регионов Северо-Кавказского федерального округа по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Сегмент МСП в СКФО развивается активными темпами, растет уровень информированности предпринимателей о реализуемых мерах поддержки бизнеса, – подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман. – Мы продолжим работу в области развития инфраструктуры поддержки бизнеса, расширения доступа малых и средних компаний к закупкам крупнейших заказчиков с государственным участием, поддержки бизнес-инициатив в области промышленности, сельхозкооперации, развития высоких технологий».

