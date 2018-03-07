Восьмикилограммовый питон съел кота и попытался скрыться

В Австралии электрик спасла семью от напавшего на их кота питона. На видео происшествия обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел 5 марта в городке Моссман на севере страны. Электрик Брайди Маро (Brydie Maro) извлекла змею из-под дома клиента, которому чинила проводку. До этого питон успел проглотить любимца семьи — кота. Женщина голыми руками поймала питона и выпустила его в лес за пределами участка клиентов.

Оказалось, что Маро 15 лет проработала в приюте для диких животных. Тем не менее, ее все равно поразили размеры змеи: самка аметистового питона весила около восьми килограммов. «Это огромная змея, с ней стоит быть осторожнее», — отметила она.

Аметистовые питоны являются крупнейшими австралийскими змеями. Длина особо крупных особей может достигать шести метров, а вес — 30 килограммов. Мелкие домашние животные — небольшие собаки, кошки, попугаи и куры — нередко становятся их добычей.

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