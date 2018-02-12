Любовные игры шестиметровой самки питона с мелким самцом кончились на сковороде

Малайзийцы поймали шестиметровую самку питона, спаривавшуюся с самцом, пожарили их и съели. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.

В воскресенье, 11 февраля, жители острова Борнео (Калимантан) отправились на охоту. По пути они услышали странные звуки, раздававшиеся из старого сухого бревна, разрезали его бензопилой и обнаружили внутри двух спаривающихся змей, длина одной из них составляла шесть метров. Охотники посчитали такую добычу большой удачей, так как мясо питона они считают деликатесом.

Обнаруживший змей 60-летний Тинсун Ухан (Tinsung Ujang) объяснил, что добычу было непросто вытащить из леса из-за ее размеров. К тому же, змеи сцепились между собой, что усложняло транспортировку животных.

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Мясо питона разделили между всеми жителями деревни и работниками ближайших ферм, которые встретили охотников с почестями. Его приготовили на сковороде с овощами и подали с рисом. По словам Ухана, теперь деревенские жители несколько дней смогут есть мясо.

Сетчатые питоны считаются самыми длинными змеями на Земле. Они обитают в Южной и Юго-Восточной Азии.

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