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«Роснефть» укрепляет позиции в нефтеперерабатывающем секторе Германии

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Rosneft Deutscland развивает стратегию самостоятельного маркетинга всего ассортимента своих нефтепродуктов на немецком рынке. Об укреплении позиций «Роснефти» в нефтепереработке в Германии, а также о будущем отрасли в Европе рассказал управляющий директор компании Брайан Честерман в интервью агентству Argus.

Как рассказал топ-менеджер, Rosneft Deutscland достигла соглашения с BP о расформировании совместного предприятия и приступила к собственной операционной деятельности 1 января 2017 года. Это дало компании возможность поставлять свою нефть, перерабатывать ее и давать нефтеперерабатывающим предприятиям инструкции о том, какую продукцию выпускать.

«На первом мы только управляли своими долями в трех нефтеперерабатывающих заводах. Мы приступили к нему 1 января, и он прошел более гладко, чем мы ожидали. Всю продукцию в этот период мы продавали BP, и они занимались маркетингом. В этом году мы решили самостоятельно управлять маркетингом битума, […] что также позволило выйти в этом году на рынок с одним из продуктов и немного лучше узнать процесс», — рассказал Брайан Честерман, добавив, что 1 января 2019 года компания приступит к самостоятельному маркетингу всей своей продукции.

В настоящее время, по его словам, первостепенная задача — вывести продукт на рынок Германии для оптовых продаж. «Важно помнить, что мы не выводим на рынок новый продукт, наш продукт уже так или иначе был представлен на рынке. Нам нужно только как можно эффективнее его продавать», — отметил топ-менеджер.

По его словам, в первую очередь, компании необходимо быть сильным игроком в «домашнем» регионе, поэтому для наибольшей эффективности нужно сконцентрировать усилия там, где расположены НПЗ компании. «Тем не менее, мы ожидаем, что наши продукты будут пользоваться спросом по всей Германии, а также в Австрии, Польше и Швейцарии, и они уже поступают на эти рынки», — добавил Брайан Честерман.

На вопрос о том, рассматривает ли «Роснефть» возможность продления трубопровода «Дружба» до НПЗ MiRO и Bayernoil, Брайан Честерман заявил, что вопрос обсуждается. «Речь идет о южной ветке «Дружбы», которую не нужно путать с северной. Мы слышали, как люди говорят: «Они построят трубопровод от PCK до Bayernoil», и это не то, что мы имели в виду. Южная ветка «Дружбы» идет из России в Чехию, и ее можно соединить с Трансальпийским трубопроводом», — заявил топ-менеджер. По его словам, это интересно с точки зрения диверсификации и обеспечения безопасности поставок. Все НПЗ южной части Германии обеспечиваются нефтью по Трансальпийскому трубопроводу.

«Соединение, которое необходимо пристроить к Трансальпийскому трубопроводу, не так уж велико. Нефть Urals поступает по «Дружбе»; НПЗ в южной части Германии также перерабатывают Urals, только из Трансальпийского трубопровода. Так что, по сути, просто дополнительное количество такой же нефти будет поступать в систему TAL, только из другой точки», — рассказал Брайан Честерман.

Говоря о польском рынке, Брайан Честерман отметил, что «Роснефть» будет «считать Польшу привлекательным рынком, особенно потому что наш НПЗ PCK расположен на границе с ней и продукция с него уже ввозится в страну». В компании ожидают роста спроса со стороны Польши, для которой российский холдинг будет оптимальным поставщиком. При этом, по его мнению, в будущем спрос в Европе может снизиться, и наименее эффективные НПЗ закроются, — это лишь вопрос времени. «К счастью, наши заводы — одни из лучших в Европе с точки зрения технологической сложности нефтепереработки, поэтому они смогут оставаться конкурентоспособными очень долго», — подчеркнул Брайан Честерман.

«Роснефть» существенно усилила свои позиции на одном из наиболее перспективных рынков Европы — Германии, став крупнейшим оптовым поставщиком нефтепродуктов в стране. Это традиционный регион присутствия российской компании. В январе Rosneft Deutschland GmbH и немецкая BITUMINA Handel GmbH & Co. KG в присутствии главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» Игоря Сечина и председателя совета директоров ПАО «НК «Роснефть» Герхарда Шредера подписали контракт на переработку битума и производство полимерно-модифицированных битумных продуктов.

Документ предусматривает переработку битума производства Нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) PCK на установке полимерно-модифицированного битума (ПМБ) компании BITUMINA. Битум «Альфабит» будет производиться по собственной рецептуре «Роснефти». Подписание данного контракта позволит Rosneft Deutschland расширить ассортимент своей продукции. В итоге заказчикам из Германии и других стран будет предложена продукция с высокими эксплуатационными свойствами. При этом компания намерена активно использовать долгосрочные контракты для обеспечения надежных поставок качественных битумных продуктов и высокого уровня сервиса для потребителей. Не случайно Rosneft Deutschland уже начала маркетинг и продажи битума в Германии и соседних странах. Производственные объемы дорожного битума поставляются с НПЗ PCK, Bayernoil и MiRO.

Вряд ли раньше кто-то мог представить, что немецкие автобаны будут строиться с использованием битума, произведенного по рецептуре «Роснефти». Компания таким образом реализует свою давнюю идею, смысл которой выйти к конечному потребителю в Европе. В следующем году «Роснефть» планирует укрепить позиции на топливном рынке Германии, представив всю линейку нефтепродуктов. Так что, продажи битума — это только первая ласточка.
«Мы рады, что немецкий высококонкурентный рынок по достоинству оценил наш продукт, который производится по уникальной рецептуре с использованием современных технологий, — сказал генеральный директор Rosneft Deutschland Брайан Честерман. — Соглашения, достигнутые Rosneft Deutschland и BITUMINA, позволяют применять и развивать технологии «Роснефти» в Германии и Европе в целом, а также являются важным элементом стратегии выхода компании на немецкий рынок нефтепродуктов». Председатель правления Basalt-Actien-Gesellschaft Питер Вос, в свою очередь, отметил: «Мы надеемся на развитие сотрудничества с Rosneft Deutschland GmbH. Нынешнее партнерство, в которое Basalt AG и Rosneft Deutschland GmbH привнесли свои сильные стороны, превращает Шведт (в городе расположен PCK Raffinerie GmbH) в один из центров развития бизнеса».

Как отмечал глава «Роснефти» Игорь Сечин, в течение пяти лет компания инвестирует в проекты на территории Германии около 600 миллионов евро. Две трети инвестиций придется на НПЗ Шведт, обеспечивающий спрос на нефтепродукты в регионе Берлин — Бранденбург.

«Германия является стратегическим рынком для российских энергокомпаний, — заявил Игорь Сечин на пресс-конференции. – Россия последовательно наращивает экспорт энергоресурсов. Так, по итогам 2017 года объем экспорта российского газа в Европу увеличился на 8 процентов и составил 194 миллиарда кубометров, а экспорт нефти превысил 168 миллионов тонн. «Роснефть» обеспечивает около 40 процентов российских поставок нефти и нефтепродуктов. Всего за последние 8 лет «Роснефть» поставила в Германию 153 миллиона тонн нефти на сумму более 80 миллиардов евро. Это примерно четверть всего немецкого потребления». Заводы обеспечивают более 5 тысяч рабочих мест. «Роснефть» уже вложила в немецкую переработку около 1,8 миллиарда евро.

«Мы рады, что сотрудничество «Роснефти» с европейскими партнерами не ограничивается исключительно поставками энергоресурсов. Мы реализуем совместные проекты, и в этом смысле Германия для «Роснефти» является одним из ключевых партнеров», — заявил Игорь Сечин.

О значимости Германии как стратегического партнера свидетельствует и приглашение выдающегося немецкого политика Герхарда Шредера на пост главы совета директоров «Роснефти». «Для большинства экспертов очевидно, что именно работа правительства Герхарда Шредера и лично канцлера фактически обеспечила нынешнее устойчивое развитие экономики Германии», — сказал Сечин.

«За то время, что я занимаю этот пост, в жизни компании произошло много значимых событий — отметил Герхард Шредер. — Под моим руководством совет директоров утвердил стратегию бизнеса «Роснефти» на ближайшие пять лет — одну из самых амбициозных стратегий в отрасли, документ, в котором учитываются производственные возможности всех бизнес-сегментов. В декабре «Роснефть» приступила к бурению первой сверхглубоководной скважины на шельфе Черного моря совместно со своим стратегическим партнером — итальянской Eni. Среди других важных вопросов — изменения в дивидендной политике», — сказал Шредер.

«Роснефть» — третий по величине игрок на немецком рынке нефтепереработки с общим объемом мощностей около 12,5 миллиона т в год, что составляет более чем 12 процентов всех нефтеперерабатывающих мощностей Германии. 80 процентов от данного объема приходится на легкие нефтепродукты, что свидетельствует о высоком техническом уровне нефтеперерабатывающих заводов компании в Германии.

Важную роль в воссоздании конфигурации отношений России и Германии играет особенный интегральный подход компании при реализации крупных нефтегазовых проектов, который учитывает целый комплекс обстоятельств, рисков и преимуществ. В результате возникает тот фирменный синергетичесский эффект, который мы можем наблюдать, во всяком случае, в Германии, где «Роснефть» предоставляет целый спектр услуг и, одновременно, является полноправным и, главное, весьма перспективным партнером на ближайшие десятилетия.

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