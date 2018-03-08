Курс биткоина упал после «половинчатой» хакерской атаки

Курс биткоина вечером 7 марта упал ниже отметки в 10 тысяч долларов после сообщений о возможном взломе криптовалютной биржи Binance. Об этом пишет CoinDesk.

Стоимость криптовалюты опускалась до 9,4 тысячи долларов, к 14:00 мск 8 марта биткоин поднялся до 10 тысяч долларов, а затем вновь перешел к снижению.

Взлом Binance заподозрили пользователи биржи, некоторые из них не могли вывести деньги с площадки.

Биржа сообщила, что часть пользователей стали жертвами попытки фишинга, но, по утверждению Binance, сама площадка не взломана. По данным Binance, все активы клиентов в сохранности, деньги не были украдены.

CoinDesk добавляет, что на курс биткоина также оказала влияние критика в адрес криптовалютных площадок со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Регулятор обратил внимание, что некоторые подобные платформы предоставляют услуги торговли активами, попадающими под определение ценных бумаг. То есть площадки работают как биржи, но при этом не зарегистрированы в SEC. Таким образом, средства инвесторов не защищены, заключила комиссия.

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