Представлены обновления платформы Artefact для выставок в дополненной реальности

В Пушкинском музее состоялась пресс-конференция, посвященная обновлению платформы дополненной реальности Artefact. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Музеи активно развиваются и не могут оставаться такими же, какими были месяц назад. Мы осваиваем новые техники для вовлечения аудитории. Инструмент Artefact позволяет каждому посетителю глубже вникнуть в историю искусства интересным, современным способом», — отметила директор музея Марина Лошак.

Мероприятие посетил министр культуры России Владимир Мединский. По его словам, к проекту уже подключились более 90 культурных институций. «Несмотря на то что приложение было разработано в середине прошлого года, сегодня на его базе размещено уже 50 выставок и еще 50 находятся на стадии разработки», — заявил министр.

«Приложение стало распознавать объемные предметы. Также пользователям стали доступны аудиогиды, которые начинают работу сразу же после наведения смартфона на экспонат. В числе других нововведений — новые элементы дополненной реальности — "точки интереса", позволяющие разнообразить информацию и сделать рассказ о произведении более увлекательным», — отметил куратор проекта Artefact Вадим Ваньков.

Artefact — интерактивный гид по выставкам, который позволит музеям создавать экспозиции в дополненной реальности.