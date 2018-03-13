В России покажут «Последнее танго в Париже»

В трех городах России пройдет ретроспектива итальянского режиссера Бернардо Бертолуччи. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Показы состоятся в Москве в кинотеатре «Каро 11 Октябрь», Санкт-Петербурге в кинотеатре «Аврора» и Новосибирске в кинотеатре «Победа». В программу войдут два фильма: «Мечтатели» и «Последнее танго в Париже».

Сеансы пройдут 16 и 17 марта. Билеты можно приобрести по ссылке. Кино покажут в оригинале на английском и французском языках с русскими субтитрами.