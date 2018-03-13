Открылась выставка к 500-летию Тульского кремля

Заместитель министра культуры России Алла Манилова открыла в выставочном комплексе Тульского кремля выставку, посвященную 500-летию кремля. Об этом во вторник, 13 марта, сообщается на сайте ведомства.

«Был белый лист в нашей истории по поводу Большой Засечной черты, ее роль — грандиозна. Первыми на защиту Русской земли встали тульские мужики, которые отразили набеги и укрепили границы России, поэтому эти страницы истории достойны быть известными нам и нашим детям. Мы заполним этот пробел», — заявила Манилова.

Она добавила, что историки разработали маршрут «Засечная черта». «Это не просто место на карте, а магнит для всех. Все регионы мечтают войти в эту программу, а Тульская область является обязательным участником нашей программы. Здесь четыре федеральных музея, мощный культурный слой, сильный губернатор, с вами интересно работать», — сказала она.

Она отметила, что в Туле ежегодно будет проводиться культурный форум.