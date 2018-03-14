Крупнейший страховщик Европы предрек коллапс биткоина

Крупнейшая страховая компания Европы Allianz считает, что пузырь на рынке биткоина рано или поздно лопнет, и его ликвидация — лишь вопрос времени. Об этом сообщает Bloomberg. Как заявил глава подразделения глобальной экономики и стратегии компании Штефан Хохрихтер, настоящая стоимость биткоина равна нулю.

«Биткоин — это ничье обязательство, в отличие от государственных облигаций, наличности или акций», — сказал он. По его словам, криптовалюта не генерирует никакого дохода.

Хохрихтер отметил, что, хотя то же самое может быть сказано и в отношении золота, драгоценный металл является общепризнанным методом хранения богатства на протяжении 2,5 тысячи лет.

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Топ-менеджер Allianz считает, что биткоин по всем параметрам подходит к определению пузыря активов. «Биткоин-мания — это классический пузырь. Однако его крах окажет небольшое влияние на "реальный мир"», — резюмировал он.

13 марта инвестиционный банк Goldman Sachs предупредил, что в ближайшее время стоимость биткоина упадет ниже февральских минимумов и может опуститься к 5 тысячам долларов.

В декабре 2017-го биткоин достиг максимальной в истории отметки — почти 20 тысяч долларов, а в начале 2018-го все криптовалюты начали резко дешеветь. Сейчас курс равен 8,3 тысячи долларов за биткоин.

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