Бананакоину пригрозили первым в России уголовным делом из-за ICO

Инвестор, вложившийся в криптовалюту бананакоин в рамках ICO, обвинил организатора первичного размещения в хищении средств. Заявление о возбуждении уголовного дела поступило в главное управление МВД по Москве. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.ru.

ICO завершилось 28 февраля, инвесторам предлагалось посредством бананакоина вложиться в выращивание органических бананов в Лаосе. Затем товар должен экспортироваться в Китай.

Однако один из российских вкладчиков заявил, что основатели бананакоина пытались с помощью активов сторонней компании получить деньги под абсолютно виртуальный проект. Инвестор пояснил, что у организаторов ICO нет ни плантации в Лаосе, ни зарегистрированной там компании, ни заявленной команды.

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Он также раскритиковал бизнес-план проекта, в частности якобы создание фруктовой платформы и партнерство с манговой плантацией в Камбодже. Критике подверглись и заявления о прибыльности проекта. По его мнению, бананы нельзя вырастить без химудобрений и органическими они быть не могут.

Как отмечает портал, если заявление инвестора будет принято, в России впервые заведут уголовное производство по ICO.

В конце января Mashable сообщал, что каждый бананакоин подкреплен одним килограммом настоящих бананов, выращенных в Лаосе на плантации. По данным Hi-Tech Mail.ru, плантация принадлежит Олегу Добровольскому, Александру Бычкову и агроному Прасану Сангсатхатам. На ней выращивается сорт Lady Finger.

Осенью 2017 года бывший брокер Джордан Белфорт, история жизни которого легла в основу сюжета фильма «Волк с Уолл-стрит», заявил, что привлечение средств с помощью ICO является мошенничеством. По его словам, это «гигантское мошенничество, которое нанесет непоправимый ущерб многим». Он пояснил, что, хотя большинство приверженцев ICO не имеют дурных намерений, деятельность 5-10 процентов мошенников может привести к катастрофе всей сферы.

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