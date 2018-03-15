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В Москве обсудили классификацию отелей

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Гостиничный комплекс «Измайлово»

В Москве в конгресс-центре туристско-гостиничного комплекса «Измайлово» состоялось обсуждение проектов подзаконных актов к Закону о введении обязательной классификации гостиниц на всей территории России. Об этом в четверг, 15 марта, сообщается на сайте министерства культуры России.

В мероприятии приняли участие директор департамента туризма и региональной политики Минкульта Ольга Ярилова, президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин и представители общественных организаций, занимающиеся классификацией отелей.

В рамках обсуждения были представлены основные положения о требованиях в системе классификации. В частности, речь шла о необходимом опыте работы экспертов, осуществляющих эту классификацию.

«Только после подробной проработки каждой нормы с профессиональным сообществом проекты актов будут направлены в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти», — заявила Ярилова.

Всероссийский семинар по классификации отелей открылся во вторник, 13 марта.

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