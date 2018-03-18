Наблюдатель из Аргентины позавидовал выборам в Перми

Выборы президента России в Пермском крае хорошо организованы, а избиратели активны с самого утра. Об этом агентству РИА Новости рассказал международный наблюдатель из Аргентины Фернандо Рива Мендоса.

«Нас очень удивило то, как организованы выборы, что люди приходят сюда ранним утром, голосуют, и что к этому часу уже все готово. Надеюсь, все так и будет сегодня — спокойно и размеренно, — рассказал Мендоса. — Нам бы хотелось, чтобы выборы у нас в Аргентине были построены таким же образом».

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Делегация аккредитованных на выборы международных наблюдателей в Пермском крае начала осмотр избирательных участков в 08:00 по местному времени (07:00 мск).

Свыше 80 миллионов избирателей страны смогут проголосовать на 43 271 участке, оборудованном системами видеонаблюдения и трансляции изображения в интернет. Наблюдать за избирательным процессом в режиме онлайн можно на сайте «Наш выбор».

В президентских выборах участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

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