Apple впервые создала собственный дисплей

Apple работает над дизайном и производством собственных MicroLED-дисплеев, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, американская компания уже выпустила небольшое количество экранов на секретной фабрике рядом со своей штаб-квартирой в Калифорнии. Apple, как пишет Bloomberg, сделала существенные вложения в производство дисплеев.

MicroLED, добавляет агентство, сложнее в производстве, чем OLED-дисплеи, и Apple практически забросила этот проект год назад. Инженеры компании с тех пор работали над технологией MicroLED и достигли значительных успехов, утверждают собеседники Bloomberg. Однако потребителям, скорее всего, придется подождать еще пару лет, прежде чем техника Apple выйдет с дисплеем собственного производства.

Представитель Apple отказалась комментировать информацию Bloomberg.

Для своих гаждетов Apple использует экраны производства Samsung, Sharp и LG. После публикации Bloomberg о производстве собственных дисплеев акции указанных компаний упали, к примеру, бумаги Sharp подешевели на 3,3 процента, акции Samsung — на 1,4 процента.

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