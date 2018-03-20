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Севастопольцы выберут парки и скверы для благоустройства

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В Севастополе стартует народное голосование по отбору общественных территорий, которые будут восстановлены в первую очередь. Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник, 20 марта.

«Жителям города предлагается выбрать по одной территории в каждом из четырех районов. Эти парки будут благоустроены в первую очередь. При этом все представленные в рейтинге площадки будут включены в план работы на ближайшее время. Мы рассчитываем в этом году отремонтировать 8-10 объектов», — сказал директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов.

По его словам, на реализацию проекта в 2018 году запланировано направить 93 миллиона рублей, из них 88 миллионов рублей — средства федерального бюджета.

Голосование продлится до 23 марта включительно. Всего в рейтинге представлено 20 парков и скверов — по пять в Ленинском, Гагаринском, Нахимовском и Балаклавском районах. Эскизы проектов по реконструкции городских пространств представят по итогам голосования во всех муниципалитетах.

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