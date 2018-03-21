Британец сходил в кино и умер

В Великобритании мужчина скончался во время визита в кино. Как сообщает The Telegraph, он запаниковал из-за кресла в кинотеатре.

Инцидент произошел в городе Бирмингем. Британец отправился в кино вместе со своей девушкой и случайно уронил телефон между двумя раскладными креслами. Когда он попытался достать гаджет, одно из них автоматически сложилось, и подставка для ног ударила мужчину по голове. Британец застрял, начал паниковать, и у него случился сердечный приступ. Сотрудники кинотеатра и девушка попытались его вытащить, и в итоге сломали кресло, чтобы освободить пострадавшего.

Прибывшей на место происшествия бригаде скорой помощи удалось реанимировать мужчину и доставить в больницу. Спустя неделю он скончался.

Представители кинотеатра выразили соболезнование семье погибшего и заявили, что предоставят материальную помощь. Также они отметили, что начали внутреннее расследование инцидента.

В середине марта сообщалось о китайце, который заигрался в телефон во время экскурсии и насмерть разбился, упав с восьмиметровой высоты. Он присел на установленные для предотвращения падения туристов перила и так увлекся игрой, что забыл, что сзади него нет опоры, отклонился и свалился вниз.

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