Краснодарского депутата расстреляли в машине

Неизвестные в Краснодарском крае обстреляли машину, в которой находился депутат Туапсинского районного совета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя краевого следственного управления Следственного комитета РФ Наталью Смяцкую.

Инцидент произошел в населенном пункте Ольгинка. «Стреляли в машину. Угрозы его (пострадавшего — прим. «Ленты.ру») жизни сейчас нет», — рассказала она. Депутат получил ранение, его доставили в местную больницу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, а также о незаконном обороте оружия и боеприпасов.

По информации «Интерфакса», пострадавший — депутат районного совета Артур Подольский. «Неизвестный выстрелил не менее трех раз по машине, которой управлял депутат. Две пули задели Подольского по касательной, он был госпитализирован и в настоящее время находится на обследовании в Краснодаре», — рассказал источник агентства в правоохранительных органах.

Он добавил, что несколько месяцев назад было совершено покушение на брата депутата — предпринимателя Тимура Подольского. В декабре прошлого года в него выстрелили в гостинице, он был ранен.

По информации источников «Интерфакса», братья Подольские — сыновья криминального авторитета Вальтера Арутюняна, застреленного киллером в 2013 году.

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