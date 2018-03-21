Смертоносную инфекцию излечили вирусами из пруда

Исследователи Йельского университета впервые излечили человека от устойчивой к антибиотикам инфекции (суперинфекции) с помощью вирусов бактериофагов. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

В экспериментальном лечении принял участие 76-летний житель штата Коннектикут (США), которому ранее диагностировали аневризму аорты. В ходе хирургической операции пациенту установили протез, однако на импланте впоследствии образовалась пленка из бактерий Pseudomonas aeruginosa. Для борьбы с инфекцией врачи прибегли к высоким дозам антибиотиков, однако лекарства не уничтожали микробов, а лишь замедляли их размножение.

Когда у больного начались нарушения в работе иммунной системы, исследователи прибегли к новому методу терапии с применением бактериофага OMKO1. Эти вирусы уничтожают микроорганизмы с лекарственной устойчивостью, оставляя те бактерии, что уязвимы к антибиотикам. OMKO1 были получены из воды, взятой из пруда в 65 километрах от университета. Бактериофаги зацеплялись за мембрану микробов, имеющих специфические молекулярные аппараты, выкачивающие антибиотик из клетки до того, как тот успеет повредить важные компоненты.

Бактериофаг оказался эффективным в борьбе против суперинфекции. Признаки наличия Pseudomonas aeruginosa на импланте отсутствовали через четыре недели после того, как пациент выписался из больницы.

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