Старейший производитель оружия в США обанкротился

Американская оружейная компания Remington, которая является старейшим в США производителем оружия, подала заявление о банкротстве. Об этом сообщает CNBC.

Причиной банкротства компании стал большой долг и падение объема продаж на 30 процентов в 2017 году по сравнению с 2016-м. Кроме того, в США на фоне нескольких случаев стрельбы в школах произошли митинги с требованием ужесточить правила владения огнестрельным оружием.

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О предстоящем банкротстве компании стало известно еще в феврале 2018 года, однако дата подачи заявки откладывалась. По данным CNN, компания не намерена останавливать производство оружия. Как поясняет телеканал, подача заявления о банкротстве позволяет снизить объем задолженности примерно на 700 миллионов долларов и передать 145 миллионов долларов дочерним предприятиям.

Компания Remington была основана в 1816 году. В ходе Гражданской войны в США, а также Первой и Второй мировых войн она поставляла оружие на фронт. В настоящее время компания принадлежит Cerberus Capital Management, но организация намерена перестать быть собственником Remington после того, как процедура банкротства будет завершена.

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