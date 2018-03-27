Полмиллиона пользователей Android случайно скачали хитрый вирус

Специалисты компании SophosLabs обнаружили вредоносный код в нескольких популярных Android-приложениях, которые успели скачать сотни тысяч раз. Об этом они рассказали в официальном блоге.

По словам экспертов, вирусы скрывались в программах для чтения QR-кодов и «умных компасах», находившихся в магазине Google Play. Вредоносный код получил название Andr/HiddnAd-AJ: с помощью него хакеры забрасывали зараженных пользователей полноэкранными рекламными баннерами и кликабельными ссылками.

Аналитики компании заявили, что такие приложения скачали более 500 тысяч раз. Мошенникам удалось встроить вирус, потому что он активизировался только спустя шесть часов после скачивания программы пользователем. Кроме того, зараженная часть приложения была замаскирована под стандартную библиотеку программирования Android, которую также встроили в приложения.

Компания Google уже удалила все вредоносные приложения из магазина. Чтобы избежать заражения, эксперты посоветовали пользователям устанавливать специальные антивирусы на смартфоны.

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