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Мединский пообещал сократить статистическую отчетность

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Министр культуры России Владимир Мединский пообещал еще более чем в два раза сократить статистическую отчетность подведомственных Минкульту учреждений. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Работу по сокращению отчетности мы проводим с 2014 года. На тот момент существовало 73 формы статистического наблюдения, которые включали 42 тысячи показателей, на сегодня это 32 формы и 30 тысяч показателей. На февральской коллегии Минкультуры я поставил задачу до конца года уменьшить их еще в два раза», — заявил Мединский.

По его словам, к концу 2018 года количество форм планируется сократить до 25.

«Сейчас региональные и муниципальные учреждения культуры, прежде всего музеи, библиотеки, дома культуры, клубы, подключаются к разработанной нами АИС "Статистика" и направляют первичные данные непосредственно в систему, которая формирует сводные отчеты в автоматическом режиме», — добавил министр.

Реализацию программы перехода на сбор первичных данных статистической отчетности обещают завершить в 2018 году.

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