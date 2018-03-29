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Эксперт назвал «перезагрузкой» укрепление связей между «Роснефтью» и Катаром

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Отношения России и Катара переживают перезагрузку, считает эксперт - политолог Алексей Мухин. «И, конечно, это не такая "перезагрузка"/"перегрузка", которую мы наблюдали в российско-американском варианте — катарцы люди прагматичные и это помогает оздоровить отношения не только на рынке, деформированном санкциями, но и между странами», — заявил эксперт.

Недавний визит эмира Катара к Владимиру Путину, по его словам, подтвердил перспективы сотрудничества на высшем уровне, а визит Игоря Сечина в Катар, фактически, сделал эти перспективы необратимыми в практическом плане.

«"Роснефть" работает на внешних рынках очень интенсивно и везде старается создать глобальные интегральные цепочки, которые потом весьма эффективно используются для позиционирования компании в тех регионах, где она стремится занять ключевые позиции в соответствии с планами своего стратегического развития. При этом создается более или менее равновесная бизнес-система, когда в выигрыше оказывается и потребитель, и производитель», — говорит эксперт.

Наглядным примером, по его словам, здесь служит выход «Роснефти» на индийский рынок, где компания приобрела долю в Essar Oil — первоклассном активе с большими перспективами развития. Активе, ключевым элементом которого является НПЗ по технологическому развитию входящий в десятку лучших заводов мира.

Ряд успешных проектов позволили «Роснефти» укрепить позиции в трейдинговом бизнесе. Комбинация спотовых контрактов с долгосрочными договорами позволяет чувствовать себя уверенно на рынках в любой интересной компании точке мира. И, главное, чувствовать себя конкурентоспособно, констатирует Алексей Мухин.

Эксперт также отмечает, что вхождение в проект по разработке месторождения Зор в Египте обеспечивает «Роснефти» весьма перспективные позиции на Ближнем Востоке. При этом компания получает бесценный опыт работы на шельфе, с использованием сложных технологий. «Впрочем, "Роснефть" уже получает аналогичный опыт при разработке шельфа во Вьетнаме. Очевидным "плюсом" является наращивание собственных запасов компании и без того самых крупных в мире», — говорит аналитик.

Участие в проекте Зор значительно облегчает вхождение и в другие проекты в этом стратегически важном регионе, в том числе, проекты по взаимодействию с катарскими партнерами, которые, на минуту, являются крупнейшими производителями СПГ в мире.

Переломным моментом в деловых отношениях с эмиратом, по словам эксперта, стало вхождение Катарского инвестиционного фонда в акционерный состав «Роснефти». «Причем, нужно отметить, что газовый бизнес, как известно, является для компании одним из драйверов роста и сотрудничество с катарскими партнерами в этой области представляет для нее интерес», — говорит эксперт.
Катар ввел в эксплуатацию несколько технологических линий СПГ, создал крупнейший танкерный флот и играет важную роль в трейдинговом бизнесе.

«Роснефть» на данный момент — крупнейший независимый производитель газа в стране, которая обладает крупнейшими месторождениями и уникальным географическим положением, позволяющим иметь все преимущества при добыче, обработке и транспортировке разных энергоносителей.

Партнерство с Катаром, который прошел путь технологического развития и оказался на этом пути весьма успешным, позволит «Роснефти» получить новые конкурентные преимущества, уверен эксперт.

«И, на мой взгляд, открытие Международного центра исследований и разработок в
эмирате является стратегически верным решением», — говорит аналитик. Катарский парк науки и технологий, отмечает он, — один из ведущих наукоградов мира, который обеспечивает специальные экономические условия для предприятий, занятых разработкой и внедрением новых технологий, в том числе в энергетической сфере. В Катарском парке есть офисы ведущих нефтегазовых компаний: Shell, Total, ExxonMobil, филиалы ведущих университетов мира. И научный центр «Роснефти» в этом парке позволит компании найти прорывные, инновационные решения в нефтегазопереработке, нефтехимии, судостроении и других отраслях, добиться интеграции двух научно-образовательных школ — российской и международной. «Причем, речь отнюдь не идет о том, что компания из России будет лишь перенимать опыт партеров, ничего не предлагая взамен. Характерная деталь: на открытии офиса Роснефть предложила Катару разработанную компанией технологию утилизации углекислого газа (СО2), к которой катарская сторона уже проявила интерес», — отмечает аналитик. Кроме того, офис в технопарке станет в будущем полномасштабным представительством «Роснефти», выполняющим наряду с научно-технической деятельностью функции по продвижению различных бизнес-направлений НК в регионе.

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