Огненный логотип Кемерова смутил горожан

После пожара в торговом центре «Зимняя вишня» власти Кемерова предложили горожанам проголосовать за изменение логотипа празднования столетия города, на котором цифра «100» изображена в виде языков пламени. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

В рамках онлайн-опроса жителям предстоит ответить, как поступить с нынешним логотипом — внести в него изменения, сделать новый и оставить все как есть. На момент написания новости в голосовании приняли участие более 130 человек, варианты «нужно изменить действующий логотип» и «нужно сделать новый логотип» набрали по 41,67 процента голосов.

Ранее кемеровчане обратились к властям с требованием изменить логотип.

В результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 41 ребенок и 23 взрослых. В здании не работала пожарная сигнализация, были закрыты эвакуационные выходы. Следователи называют основной версией случившегося неисправную проводку. В МЧС считают, что речь может идти о поджоге. По делу о пожаре арестованы пять человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!