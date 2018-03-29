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Найден очаг возгорания в торговом центре «Зимняя вишня»

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Возгорание в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» началось в скрытой полости между третьим и четвертым этажами в районе батутного центра. Таковы предварительные результаты пожарно-технической экспертизы, сообщает РБК со ссылкой на источники в МЧС.

По словам источников издания, в месте, где был зафиксирован очаг возгорания, в межэтажном пространстве проходил силовой кабель. Распространение огня пошло по траектории вверх с последующим распространением на большой площади.

«Интенсивному горению способствовали внутренние вихревые потоки, огонь также распространялся по внутрисистемным полостям», — сказал собеседник РБК.

На экспертизу отправлено около 100 предметов, имеющих значение по делу и пригодных для криминалистической идентификации. Проводится 26 экспертиз.

«Эксперты исследуют остатки поролоновых шариков из детского бассейна, элементы утеплителя, фрагменты внутренней отделки», — сообщил источник в региональном управлении МЧС. По его словам, есть основания полагать, что эти материалы не соответствуют утвержденным государственным стандартам.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» начался 25 марта, его потушили через 19 часов. В результате погибли 64 человека; родственники жертв заявили, что среди погибших — 41 ребенок. В списке пропавших без вести, который составляют кемеровские активисты, числятся 39 человек

По уголовному делу о пожаре арестованы пять человек, среди них управляющая ТЦ. Cледствие выявило множество нарушений в «Зимней вишне»: противопожарная сигнализация не работала, эвакуационные выходы из здания были закрыты. Как выяснили родители погибших детей, двери в один из кинозалов были заперты мужчиной, которому, по предварительным данным, удалось спастись.

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